Il Valdivara 5 Terre scende in campo con una raccolta fondi

Beverino- L’emergenza coronavirus non sta lasciando indifferente il mondo dello sport, scopertosi vulnerabile dopo i molteplici casi di atleti contagiati. Diversi protagonisti, tra società, giocatori e tifosi, si sono fatti promotori di iniziative benefiche volte a contrastare l’epidemia e fornire supporto alle persone maggiormente in difficoltà. Il Valdivara 5 Terre dopo la raccolta alimentare per aiutare le famiglie più bisognose, il materiale alimentare raccolto e' stato consegnato alla Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale della Spezia, ha intrapreso una nuova raccolta fondi per poter donare un nuovo letto al reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia.



Il comunicato del Valdivara 5 ?“L’ASD Valdivara 5 Terre ha avviato una campagna di raccolta fondi, per poter donare un nuovo letto al reparto rianimazione dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Chiediamo a tutti, sportivi e non, un piccolo sforzo per dare una mano e renderci utili in questa emergenza causata dal nuovo corona virus "Covid-19. Per maggiori informazioni e per lasciare il proprio contributo visitare il seguente link: https://www.gofundme.com/f/ufbsys-diamo-un-calcio-al-virus?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1&fbclid=IwAR2cEPwo_7V6ZCSnTQoHJbHhmbaDwhSNrarIDGfRZF5v_BHL78CgjZJIa-A



Un’iniziativa frutto della cooperazione di tutti i tesserati del club bianco azzurro. Perché è vero, quella che stiamo affrontando è una gara difficile da vincere, ma, attraverso il gioco di squadra, nessun avversario è imbattibile.