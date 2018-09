Oltre 400 persone alla presentazione del Valdivara 5 Terre

Beverino - Oltre 400 persone alla struttura polivalente di Beverino per assistere alla presentazione ufficiale della nuova stagionale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Valdivara 5 Terre. Uno struttura calda, bollente. La passione del pubblico bianco azzurro si toccava con mano. Una serata da ricordare quella che ha visto salire sul palco tutti i protagonisti della nuova avventura. Dal settore giovanile fino ad arrivare alla Prima Squadra, tutti presentati dalla voce e dalla carica di un grande Federico La Valle, speaker ufficiale dello Spezia Calcio, e dalla musica di New Generation Sound capitana dal direttore artistico Valentino Ciuffardi. Emozionato il nostro presidente Giovanni Plotegher che ha voluto al suo fianco tutta la sua famiglia: “Questo è il terzo anno che iniziamo insieme questa avventura, ogni anno si cerca di alzare l’asticella cercando di fissare gli obiettivi stagionali. Anche quest’anno cercheremo di fare del nostro meglio, basandoci su una solida intelaiatura societaria che ha visto la conferma di molti dirigenti, oltre l'arrivo di altri che vanno ad arricchire il nostro staff societario. Vedere cosi tanta gente con la nostra maglia è per me un motivo di grande orgoglio. Grazie di cuore a tutti voi”. Gradito ospite il Sindaco di Beverino Massimo Rossi: “Se questa sera ci sono cosi tante persone è percheè questa società negli anni ha saputo lavorare con costanza e soprattutto bravura. Vedo molti bambini e tutto questo non può che rendermi felice. Colgo l'occasione per annunciare che molto presto lo stadio 'Rino Colombo' avrà un defibrillatore offerto dal direttivo del Rotaract club di La Spezia. Il Rotaract club di La Spezia è un'associazione promossa dal Rotary ed è composta da ragazze e ragazzi dai 18 a 30 anni che sono attivi sul territorio di La Spezia e Provincia con lo scopo di fornire un contributo alle esigenze della comunità locale attraverso raccolte fondi, attività culturali e service attivi”. Insomma la serata di ieri sera resterà scolpita nella memoria storica della società del giovane presidente Giovanni Plotegher.