La festa della Tarros Sarzanese è stata un successo

La Spezia -Grande soddisfazione del Direttore Generale della Tarros Sarzanese Stefano Lucchi per l'eccezionale riuscita dell'annuale festa societaria, quest'ultima andata in scena venerdì 9 febbraio presso la discoteca Jux Tap di Sarzana. L'evento curato alla perfezione dalla responsabile della segreteria Sonia Rubini, ha evidenziato il positivo e cordiale rapporto che si vive quotidianamente in casa Tarros tra società e genitori. Entusiasta l'instancabile responsabile del settore giovanile Oreste Petrucci che in sintonia con i vari responsabili (Gian Luca Buttu, Alessandro Luciani e Alessio Bertoli) tanto ha creduto in una festa organizzata dalla società : “ E' stato fantastico vedere come i nostri dirigenti, tecnici, giocatori e genitori unirsi in unica “annata” per divertirsi con serenità e soprattutto con tanta spensieratezza”. Durante la festa gli otre 400 presenti hanno potuto usufruire di un buffet di ottima qualità e sicuramente all'altezza di una serata importante per poi proseguire, a prescindere dall'età o dal ruolo, dando vita ad una stupenda e divertente serata danzante con musica anni 80/90. Il Presidente Gian Franco Pietrobono, oltre a dare il benvenuto a tutti i presenti, ha voluto ringraziare personalmente lo staff del Jux tap per la loro professionalità dell'organizzazione e la gentilezza con cui hanno ricevuto tutti gli ospiti.