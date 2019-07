Beverino - Sabato 13 e Domenica 14 Luglio l'Intercomunale Beverino organizza la Sagra della Porchetta presso il Centro Polivalente di Beverino. "Questa sagra sarà una delle tante idee che abbiamo avuto per avvicinarci e avvicinare la gente alla nostra squadra perché è bello vedere la propria gente partecipare numerosa agli eventi della propria formazione che li rappresenterà sui campi da calcio." - fanno sapere dal sodalizio bianco azzurro del presidente Maugeri - "È una manifestazione in cui noi ci teniamo tantissimo a fare bene, è costata e costerà un sacco di energie, ma sarà il nostro modo di ripartire per la stagione calcistica 2019/2020 insieme alla gente nostro paese, di cui avremo tanto bisogno sugli spalti durante le partite. L’appuntamento è per questo fine settimana nella struttura polivalente di Beverino che gentilmente l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione del sodalizio bianco azzurro per l’evento."