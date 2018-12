Iscrizioni aperte per la prima edizione della “Battaglia natalizia per portieri”

La Spezia - C'è ancora tempo per iscriversi alla prima edizione della “Battaglia Natalizia per giovani portieri”, manifestazione calcistica dedicata ai giovani portieri delle annate del 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 organizzata dal Centro Sportivo “Trincerone” in collaborazione don la Scuola Portieri “Solo numeri Uno”. Il torneo che si svolgerà sabato 29 dicembre presso il centro sportivo Trincerone, con sede il Via Salita Santa Teresa del bambini Gesù di La Spezia, ha un costo di euro 50,00 comprensivo di una t-shirt keepersport e pranzo presso la struttura del centro sportivo. : Due porte posizionate una di fronte all'altra a distanza diverse in base alla categoria con un'area di delimitazione a 3 metri di distanza dalla linea di porta. I portieri si sfideranno calciando una volta a testa cercando di fare gol nella porta avversaria di controbalzo, calciando al volo, palla a tera, rilancio con le mai e senza oltrepassare la linea di delimitazione. Gli incontri si svolgono in due tempi da due minuti. Termine iscrizioni lunedì 24 dicembre. Per maggiori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: Gianpiero 338-2544685, Fabio 345-7750403 e Stefano 338- 3533861.