Il Cadimare organizza la Festa dello Sport

La Spezia - Il Cadimare Calcio organizza la "Festa dello Sport" a Cadimare. Si tratta di una festa della durata di quattro giorni nelle serate del 22, 23, 24 e 25 Agosto presso la piazzetta di Cadimare. Ogni serata sarà a tema con cene e intrattenimenti musicali. La festa è stata voluta fortemente da tutte le componenti socierarie ossia ossia direttivo, staff e squadra. Grandi le novità previste. Si comincia Giovedì 22 con la cena accompagnata dall'orchestra Ipanema Band. Il giorno successivo ecco una cena country grazie a Jerry e la compagnia dei balli country. Il 24 ci sarà la sagra del panigaccio di Podenzana con l'orchestra Maritè e la sua band. Il 25 Agosto la sagra si conclude con lo spettacolo di ''Non sono un santo.. pillole del Notre Dame'' con la partecipazione di alcuni attori originali del Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante e poi a seguire musica disco con DJ per far ballare tutti. Le giornate saranno poi arricchite di giochi e intrattenimenti per i bambini, mentre sabato e domenica saranno presenti anche i banchetti con gli hobbisti e banchi da fiera. "Ovviamente i nomi da fare per i ringraziamenti sarebbero troppi e quindi il presidente Diego Bianchi ringrazia tutti quanti in anticipo tutto il paese Cadimare" - dichiara Davide Orsini - "e tutti quelli che hanno partecipato è aderito con le braccia e con il cuore...e quest'anno vinceremo tutto..."