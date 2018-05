Gran Galà 2018, il premio "Etica & Sport Alberto Savelli" ad Alessio Cargiolli

L'attaccante spezzino verrà premiato il 22 Giugno durante il V Gran Galà allo Chez des Amis di Ceparana per la fantastica stagione che lo ha visto promosso in Serie C con la maglia dell'Albissola. L'incasso della manifestazione all'Onlus La Libellula

La Spezia - Torna, dopo un anno di pausa, il Gran Galà del Calcio Spezzino, in programma il prossimo venerdì 22 giugno nell'ormai classica location dello Chez des Amis di Ceparana, un appuntamento attesissimo da tutto il panorama calcistico spezzin,o e non solo, giunto alla sua quinta edizione. E per l'occasione torna anche il "Premio 'Etica e Sport'" intitolato alla memoria di Alberto Savelli.

L'ambito riconoscimento verrà consegnato in questa edizione ad Alessio Cargiolli, il fantasista 29enne che ha trascinato a suon di assist e gol l'Albissola allo storico e incredibile traguardo della promozione in serie C.

Cargiolli, spezzino ex di Entella e Massese, dopo alcune stagioni sfortunate, è riuscito a rilanciarsi grazie alla sua voglia di non arrendersi mai raggiungendo nuovamente l'importantissimo traguardo del calcio professionistico alla soglia dei 30 anni. Negli scorsi anni il premio, promosso grazie alla fattiva collaborazione dell'assessore allo sport del Comune di Arcola Gianluca Tinfena, era stato assegnato a Lorenzo Lollo e Nahuel Valentini. L'evento, in cui verranno premiate le Top 11 dei migliori della stagione del calcio dilettantistico della Spezia e assegnati anche molti altri premi speciali, ha come sempre il fine principale della beneficenza con l'incasso che sarà devoluto alla ONLUS La Libellula, associazione senza fini di lucro che si occupa, presso il proprio centro sito all'interno dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, di prestare cure ai pazienti oncologici. Per partecipare alla V edizione del Gran Galà è possibile prenotarsi al numero di telefono 339.214.93.92 entro e non oltre il 16 di Giugno.