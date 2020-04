Follo Calcio, questa sera la prima edizione “Follo E-Cup”

Follo ( SP ) - Questa sera ci sarà un torneo, ugualmente emozionante, che ricalcherà il Memorial Vaccarone, il torneo dedicato alla categoria dei Primi Calci 2011 che avrebbe dovuto svolgersi sui campi del centro sportivo di Follo ( SP ) domenica 19 aprile, ma che si giocherà fra le console Pes. Al via, oltre alla formazione di casa, le compagini di Renate, Virtus Entella, Livorno, Bologna, Juventus, Roma, Albinoleffe, Fiorentina, Spezia Calcio, Tau Calcio, Lucca Acedemy, Entella Acedemy, Cantera Massese, Praese, Venturina Calcio, Castiglioncello, Aquila Sant'Anna, Zenith Audax, Massarosa Calcio, Sestri Levante, San Marco Avenza, Scuola Calcio Merlino 8 Marzo, Pontremolesse e Don Bosco Fossone.

Le partite virtuali saranno pubblicate sul canale ufficiale youtube del Follo Calcio e sulla pagina facebook. Non sarà certamente la stessa cosa ma l'iniziativa messa in campo dalla società bianco azzurra saprà sicuramente regalare grandi emozioni e soprattutto strapperà molti sorrisi ai giocatori.