Follo Calcio, la prima edizione del Torneo “Follo e-Cup” va al Merlino 8 Marzo

Follo ( SP ) - Il torneo virtuale, che ha ricalcato fedelmente il Memorial Vaccarone che si sarebbe dovuto disputare domenica 19 aprile presso il bellissimo e attrezzatissimo centro sportivo di Follo ( SP ), ha visto ai nastri di partenza 14 formazioni, infatti oltre alle due formazioni del Follo Calcio, sono scese in “campo” le formazioni di Albinoleffe, Pontremolese, Sestri Levante, Zenith Audax, Venturina Calcio, Castiglioncello, Tau Calcio, Scuola Calcio Merlino 8 Marzo, Spezia Calcio, Academy Entella, Cantera Massese, Renate e Livorno. Le formazioni si sono affrontate, rigorosamente da casa grazie alla console Pes, con i giorni di qualificazione all'italiana per poi accedere di conseguenza ai gironi finali dove alla fine ha trionfare è stata la formazione genovese della Scuola Calcio Merlino 8 Marzo che in finale ha battuto la formazione toscana del Livorno.