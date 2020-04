Follo Calcio 2012, tra pochi minuti il via ufficiale della seconda edizione della "Follo E-Cup"

Follo ( SP ) - Dopo il grande successo della prima edizione della “Follo e-Cup”, che ricordiamo ha calcato fedelmente il memorial Vaccarone, questo pomeriggio alle ore 18:00 prende in via la seconda edizione dedicata al memorial Maccione, torneo che si sarebbe dovuto svolgere domani presso il centro sportivo di Follo ( La Spezia ). Al via, oltre alla formazione di casa, i club virtuali del Bologna, Don Bosco Fossone, Virtus Entella, Roma, Aquila Sant’Anna, Massarosa Calcio, Spezia calcio, San Marco Avenza, Tau Calcio, Fiorentina e Praese. La partita inaugurare, che ricordiamo sarà disputata tramite la console pes, vedrà difronte le formazioni del Don Bosco Fossone e la Virtus Entella, match che sarà possibile vedere in diretta tramite i canali ufficiali della società del Follo Calci, a seguire gli incontri tra l’Aquila Sant’Anna – Massarosa calcio ( ore 18:30 ), San Marco Avenza – Tau Calcio ( ore 19:00 ) e Praese – Follo calcio ( ore 21:00 ).