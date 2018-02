Dalla Juventus arriva al Follo 2012 Giovanni Valenti

Il 26 Marzo prossimo in programma l'incontro formativo con l'allenatore degli Esordienti Under 13 della Vecchia Signora. L'allenatore spiegherà la "Didattica per principi di gioco nel settore giovanile"

Follo - Non accenna minimamente a fermarsi l’onda lunga della formazione messa in piedi, al Follo 2012 dal Coordinatore Tecnico Michele Pappalardo che (dopo gli incontri coi vari Barilari, Bertolini, De Paoli, Marchesini, Re, Osman e Grassi) non smette di stupire i propri istruttori e mantenere alta la voglia di formazione e crescita calcistica di tutto l’ambiente. Così il prossimo 26 Marzo, dalle ore 18, sarà la volta di Giovanni Valenti, attuale allenatore degli Esordienti Under 13 della Juventus, con un incontro dal titolo “Didattica per principi di gioco nel settore giovanile”.

Bresciano, quarantadue anni, Valenti ha un curriculum di tutto rispetto. Partito dal Mompiano e dal Lumezzane, il nostro è stato allenatore dei Pulcini del Milan dal 2010 al 2012, ha poi allenato quelli del Brescia e dalla stagione 2015 è tecnico nell’Academy juventina.

La ricerca spasmodica del pallone e la volontà d’imporre il proprio gioco, con la sfera a terra e una fitta rete di passaggi, sono i mantra di Valenti, orgoglioso di aver sempre mantenuto ovunque la sua identità. "I concetti di base sono sempre rimasti quelli dei tempi di Mompiano" – spiega - "ovviamente integrati col passare degli anni grazie allo studio e all’esperienza. Ho allenato in tutte le categorie giovanili e in tante società, professionistiche tipo Chievo e non come il Sarnico, cercando un calcio propositivo e di qualità. C’è anche chi però mi ha fatto capire come la voglia e la determinazione siano importanti quanto lo doti tecniche. Comunque, più della tecnica, più di come posizionarsi in campo e imporre il proprio gioco per ottenere il risultato…è necessario voler bene ai ragazzi e dimostraglielo. Se serve, anche sedendosi in fondo al pullman, tra di loro.”



Per informazioni e iscrizioni alla seduta si può contattare il numero 347 / 5385576.



Nel frattempo alla stessa Cittadella dello Sport follese procede il “Mercoledì da Leoni”. Questa settimana, nell’annata 2008 si sono giocate Nicolisola-Canaletto, Valdivara-Colli e Follo-Palleronese. Nella classe 2009, si sono disputate Levante-Valdivara e Foce-Magra Azzurri, Nicolisola-Pianazze e Canaletto Follo nonché Spezia Femminile-Tarros. Ma come risaputo, ivi niente risultati, né tanto meno classifiche.