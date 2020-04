Best Skill Game, iscrizioni aperte

La Spezia - E’ tutto pronto per la prima edizione “Best Skill Game”, l’importante evento creato da un gruppo allenatori italiani ed esterni, dove spicca tra i tanti anche il tecnico del settore giovanile della Tarros Sarzanese Jacopo Foschi, riservato alle annate 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

“La competizione internazionale – ci spiega lo spezzino Jacopo Foschi – consiste nel ripetere fedelmente i video delle skill che saranno pubblicati ogni domenica sera sulla pagina facebook Skill Channel. L’evento prenderà il via oggi e terminerà lunedì 25 maggio con la premiazione dei migliori calciatori, oltre agli attestati di partecipazione che saranno consegnati a tutti i concorrenti”. Oltre alla partecipazione del giovane tecnico spezzino spicca anche quella di Cristian Cerretti, capitano della formazione della Primavera dello Spezia Calcio. “Si, è vero – afferma nuovamente Jacopo Foschi . Cristian, che ringraziamo pubblicamente per aver accolto il nostro invito, si è prestato nei giorni scorsi per eseguire un video che i nostri partecipanti dovranno riprodurre”.