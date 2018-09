Assemblea Straordinaria Elettiva della LND

Roma- Mentre si sta per concludere il percorso elettorale, con la celebrazione delle ultime assemblee dei Comitati Regionali (venerdì Campania e Puglia, sabato Piemonte Valle d'Aosta e Lombardia) per la designazione dei Consiglieri Federali, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia ha indetto l'Assemblea Straordinaria Elettiva, durante la quale sarà anche eletto il Vice Presidente dell'Area Centro al posto del dimissionario Francesco Franchi. Il candidato alla carica è Giuseppe Caridi.

L'appuntamento assembleare, che vedrà i Delegati convocati a Roma, è fissato per sabato 6 ottobre alle ore 13.30 in prima convocazione e alle ore 14.30 in seconda convocazione, presso presso l’Hotel Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici (viale Castello della Magliana 65).

Questo l'ordine del giorno dei lavori: Verifica poteri; Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; Comunicazioni del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti; Elezione dei due Consiglieri Federali Nazionali in rappresentanza della LND, fino alla conclusione del corrente quadriennio olimpico 2016/2020; Elezione dei tre Consiglieri Federali in rappresentanza della LND, in ragione di un Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza, fino alla conclusione del corrente quadriennio olimpico 2016/2020; Elezione del Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per l’Area Centro, fino alla conclusione del corrente quadriennio olimpico 2016/2020; Accreditamento della candidatura alla carica di Presidente della FIGC da parte dei Delegati Assembleari della LND; Varie ed eventuali.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la LND, dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile e dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, riuniti in Collegio di Garanzia Elettorale. La verifica dei poteri sar?à effettuata, nel giorno stesso e presso la sede dell’Assemblea, a partire dalle ore 10.