Assemblea Elettiva L.N.D. del 13 Gennaio, via libera alle candidature

Roma- Disco verde alle designazioni di Francesco Franchi, Giuseppe Baretti, Giuseppe Caridi e Antonio Cosentino in vista dell’Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti in programma a Roma il 13 Gennaio 2018, con inizio alle ore 10.30, presso l’Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici in Viale Castello della Magliana n. 65. La valutazione dei candidati alle rispettive cariche elettive nazionali di Vice Presidente di Lega per l’Area Centro e di Consiglieri Federali d’Area della L.N.D., nell’ambito dell’iter previsto dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D., è stata effettuata dal Collegio di Garanzia Elettorale della Lega sulla base delle risultanze delle Assemblee dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano.



I candidati dovranno ora essere votati dall’Assemblea Elettiva della L.N.D. del prossimo 13 Gennaio che, tra l’altro, procederà all’accredito della candidatura, da parte dei Delegati Assembleari di spettanza della Lega e del Settore Giovanile e Scolastico, alla carica di Presidente della F.I.G.C. in previsione dell’appuntamento assembleare del 29 Gennaio 2018.