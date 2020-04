'Ragazze in Gioco' e 'Tutti in Goal': lanciate le attività sul portale Valori in Rete

In questo momento particolare di emergenza nazionale, i progetti di VALORI IN RETE proseguono con l’attività didattico-formativa, coinvolgendo direttamente le sole Istituzioni Scolastiche già iscritte a Valori in Rete.



Il progetto didattico-sportivo 'GiocoCalciando' continua rivolgendosi direttamente a studenti, insegnanti e genitori da casa con l'app GIOCOCALCIANDO. Mentre i progetti didattico-sportivi 'Ragazze In Gioco' e 'Tutti In Goal' proseguono in una nuova versione semplificata e unificata, 'Il Tifo che fa bene, Solidale e Sociale', dove studenti, insegnanti e genitori potranno approfondire il tema per realizzare un videomessaggio di supporto, motivazione e solidarietà all’Italia.



Nel mese di settembre 2020, durante la Settimana Europea dello Sport, nelle province coinvolte verranno organizzate le Feste Finali, nelle quali verranno premiati gli Istituti che si saranno maggiormente distinti per l’impegno nel percorso didattico.