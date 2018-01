“Dalla partita...alle situazioni di gioco”: mister Grassi espone al Follo 2012

L'allenatore dei Pulcini classe 2009 dello Spezia Calcio, nell'ambito del progetto di collaborazione Spezia Academy, sarà ospite del sodalizio di Follo il 2 Febbraio

Follo - E’ sempre occasione di formazione e aggiornamento, al Follo Calcio, attraverso le molteplici iniziative messe in atto da questa società di puro settore giovanile e in particolare dal suo Coordinatore tecnico Michele Pappalardo; il quale non smette mai di sollecitare i propri istruttori a migliorarsi, a conoscere e applicare nuove metodologie di allenamento, ad uso e beneficio dei piccoli atleti follesi.

Nel contesto il Training Center della Cittadella dello Sport locale (inaugurato alla società biancoblu lo scorso Settembre) è dunque sempre in attività e venerdì prossimo, 2 Febbraio, sarà la volta della visita di Gianluca Grassi: allenatore dei Pulcini annata 2009 dello Spezia Calcio con patentino “Uefa B”.

Nell’ambito del progetto di collaborazione “Spezia Academy”, a cui lo stesso Follo è aderente, Grassi terrà così per gli allenatori del Follo un incontro dal tema “Dalla partita...alle situazioni di gioco” che si terrà sostanzialmente sul campo. Prima un incontro col dirigente tecnico “aquilotto” Paolo Rovani, fratello del direttore generale follese Piero, in aula. Un ritrovo questo a cui prenderanno parte i Pulcini classe 2007 “folletti” allenati da Vito Muolo e Luigi Carmè.

Il venerdì dopo poi, 14/2, via al noto torneo aperto a tutti “Mercoledì da Leoni” che è quest’anno per gli “altri” Pulcini del 2008 e i Piccoli Amici 2009.