Nuovo acquisto per il Molassana Boero che accoglie tra le proprie fila il centrocampista Daniele Scaccianoce.



Fuori quota classe 2001 in precedenza ha militato in Eccellenza con il Campomorone Sant'Olcese e in Serie D con la maglia del Ligorna.



Fisico prestante, un metro e 86 cm. di altezza, sarà un rinforzo prezioso per mister Pandiscia.