Ventimiglia, ancora un cambio in panchina

Non c'è pace per gli allenatori dei granata in questa stagione. Dopo la sconfitta con la Sammargheritese mister Gatti rassegna le proprie dimissioni. Già scelto il sostituto

Ventimiglia - Sembra non esserci pace per la panchina del Ventimiglia nell'attuale stagione del campionato di Eccellenza della Liguria. Dopo la pesante sconfitta per 5 - 0 maturata nello scorso turno di campionato nello scontro salvezza contro la Sammargheritese, che ha relegato i frontalieri al penultimo posto in classifica, mister Fabrizio Gatti ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni quale allenatore della Prima Squadra. Al suo posto il sodalizio del presidente Savarino ha affidato la guida della squadra, che dovrà tentare di ottenere la salvezza ai Play - Out di Eccellenza, all'attuale allenatore della juniores Fabio Luccisano (nella foto, ndr), che in passato ha già guidato il Ventimiglia Calcio nel campionato di Promozione ottenendo il passaggio in Eccellenza. Il tecnico degli allievi Diego Bevilacqua coadiuverà Luccisano nella gestione del gruppo granata. Luccisano è il terzo tecnico in stagione a sedersi sulla panchina del Ventimiglia.