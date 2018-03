Valdivara 5 Terre, quel nodo in gola per l'appuntamento con la storia

Oggi l'esordio ufficiale del ragazzi di mister Fanan nella fase nazionale della Coppa Italia.

La Spezia - La calma è quella di tutte i giorni, quella calma che sono i piccoli paesi di provincia ti sa dare, anzi ti sa regalare. Quelle in cui le strade rimangono deserte e l’aria si riempie degli odori della cucina. Il ragù che borbotta su un fornello, la famiglia che si riunisce per il pranzo. Eppure non è una mercoledì come gli altri. Il paese di Beverino se ne rende conto dall’emozione che mette nel vestire l’abito della festa. No, non può essere un mercoledì come gli altri se questa notte il sonno è arrivato a fatica e la sveglia è suonata alle prime ore dell’alba. Non può essere normale perché oggi il Valdivara 5 Terre farà il suo esordio ufficiale nella fase finale nazionale della Coppa Italia nella difficile trasferta di Dronero ( CN ) dove ad attenderli c'è la Pro Dronero, reduce dalla sconfitta subita in rimonta sul campo del Marino, squadra della provincia di Como. Favola, miracolo, sogno: da qualche settimana gli appellativi per definire ciò che hanno fatto i ragazzi di Mirko Fanan si sono sprecati. E’ la favola del calcio nostrano, è un sogno per tutti i veri appassionati dello sport, è un esempio per tutti gli sportivi e non. Il Valdivara 5 Terre sta rappresentando la rivincita di chi si è visto tante volte sbattere la porta in faccia, rompendo ogni pregiudizio, esaltando il valore del sacrificio e della parola “gruppo” diventando, cosi, la prima squadra della provincia spezzina a vincere la Coppa Italia di Eccellenza. Oggi sarà estremante difficile, l'avversario è di quelli tosti, ma sarà importante provarci ugualmente per poi giocarsi il tutto e per tutto davanti al proprio pubblico contro il Marino. E se invece oggi andrà male, pazienza infondo il club del presidente Giovanni Plotegher un pezzo di storia l'ha già scritto alzando al cielo la coppa grazie alla vittoria ottenuta contro la Rivarolese. Quella notte la squadra di Fanan ci ha insegnato come ogni sogno si possa realizzare, come l’unione faccia la forza, come la speranza sia l’ultima a morire e come nella vita non dobbiamo mai arrenderci, ma dobbiamo avere il coraggio di sognare. E tu oggi, Valdivara 5 Terre, provaci perché infondo sognare non costa nulla e ricorda a volte i sogni si avverano.