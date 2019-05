Valdivara 5 Terre, nessun avvicendamento per mister Galleno

Il sodalizio di Beverino risponde all’articolo odierno di Calcio Spezzino. Reno Renucci avrebbe dovuto affiancare Galleno e Medici nell’ultima giornata

Beverino - In relazione all'articolo uscito in data odierna su cittadellaspezia, sezione calcio spezzino, la società tiene a precisare che Reno Renucci era previsto dirigesse, assieme a Francesco Galleno e al preparatore atletico Luca Medici, l'ultimo allenamento della Prima Squadra e l'ultima partita di campionato contro la Sammargheritese, in virtù del fatto che la rosa scelta per l'ultima giornata di campionato prevedeva l'utilizzo di ben sei calciatori 2002 ed un calciatore 2003, ovvero i calciatori che hanno preso parte al campionato Under 17 nel quale Reno Renucci ha collaborato assieme a mister Matteo Priano. Mister Francesco Galleno ha scelto però di non scendere più in campo, magari per lasciare tutto lo spazio all'esperienza di Reno Renucci. Scelta che va rispettata. Quindi non c'è stato nessun avvicendamento; mister Francesco Galleno è ancora ufficialmente in carica ed a lui ed al suo staff il Valdivara 5 Terre rinnova immutata stima e coglie l'occasione per ringraziarli per l'enorme lavoro svolto. Pur in una stagione davvero problematica, con grande professionalità, sia loro che i colleghi di Juniores, Settore Giovanile e Scuola Calcio, hanno comunque portato fino in fondo il proprio lavoro nel migliore dei modi.