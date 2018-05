Valdivara 5 Terre, e se fosse Foppiano il nome giusto per il dopo Fanan?

L'allenatore si è separato dalla Calvarese dove era arrivato a stagione in corso. In passato ha fatto le fortune del Moconesi

La Spezia - Dopo la separazione consensuale da mister Fanan quella del Valdivara 5 Terre è sicuramente una delle panchine più ambite del movimento dilettantistico della Spezia. Tanti ovviamente i "rumors" e le voci con vari possibili candidati che hanno iniziato a circolare intorno al nome del nuovo allenatore del sodalizio del presidente Plotegher. L'ultimo in ordine di tempo potrebbe essere quello di Mauro Foppiano tecnico che si è separato dalla Calvarese al termine del campionato. Alla Calvarese era subentrato al posto di mister Porro ad otto giornate dalla fine del torneo riuscendo a traghettare la sua squadra alla salvezza. Foppiano nelle scorse stagioni ha legato il suo nome al Moconesi prima salvandolo in Promozione, in seguito ha vinto il campionato con i biancorossi venendo promosso in Eccellenza per poi ottenere la salvezza e portare la squadra fino alla finale di Coppa Italia, poi persa con la Sestrese. In passato ha allenato per dieci stagioni nel settore giovanile della Lavagnese tra Allievi e Juniores. Su di lui parrebbe esserci anche l'interesse del Rivasamba, ma intanto è un altro nome che si aggiunge alla lista dei possibili candidati per il dopo Fanan.