Uno spezzino per la panchina del San Marco Avenza

Carrara - Dopo la separazione con mister Turi il San Marco Avenza, formazione di Eccellenza toscana, ha ufficializzato la sua nuova guida tecnica. A guidare il "Leone" nella stagione 2019 - 2020 sarà un volto noto delle panchine come lo spezzino Massimo Plicanti che nell'ultima stagione ha ricoperto il ruolo di vice allenatore in Serie D alla Massese. In precedenza lo si ricorda alla Pontremolese in Promozione toscana, alla Fezzanese in Serie D, alla Sarzanese tra Eccellenza e Serie D e proprio con i rossoneri conseguì grandi risultati con il fiore all'occhiello della vittoria nel derby contro lo Spezia Calcio. In Eccellenza ligure guidò anche la Sammargheritese, mentre iniziò la carriera in Prime Squadre in Promozione al Carpediem Fosdinovo. A livello giovanile ha guidato squadre professionistiche come i Giovanissimi Nazionali dello Spezia Calcio e la Beretti e gli Allievi Nazionali della Carrarese. Mister Massimo Plicanti ha inoltre conseguito il patentino da allenatore professionista UEFA A. Nel prossimo torneo affronterà proprio la sua ex squadre Pontremolese neo promossa e ora guidata in panchina da mister Bracaloni. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossoblu.



"La San Marco è lieta di annunciare l'arrivo del nuovo mister della prima squadra per la stagione 2019/2020: Massimo Plicanti.

Comincia la carriera da allenatore nelle giovanili dello Spezia Calcio 1906, per poi sbarcare nei campionati di Promozione, Eccellenza, Serie D, fino ad arrivare alla Serie C con la Berretti della Carrarese Calcio.

Un grosso in bocca al lupo da tutto lo staff e la dirigenza, per un'altra stagione da leoni"