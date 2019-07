Uno spezzino ex Valdivara per la mediana del Sestri Levante

Sestri Levante - Dagli spezzini del Valdivara 5 Terre al Sestri Levante di mister Alberto Ruvo che dovrà cercare di ottenere immediatamente la promozione in Serie D dopo l'amara retrocessione ai Play - Out contro l'Arconatese di un mese. E' il percorso del mediano Gianmarco Chella. Il classe '94 è l'ultimo rinforzo per la formazione "corsara" appena annunciato dal club del presidente Risaliti. Oltre che al Valdivara, con cui la scorsa stagione è retrocesso dall'Eccellenza alla Promozione restando uno dei pochi dall'inizio alla fine del campionato, il giocatore spezzino ha militato in Serie C al Pontedera (2 presenze), in Serie D tra Folgore Caratese e Tuttocuoio (50 presenze e 1 rete) e in Eccellenza al Rapallo Ruentes con cui mise a segno due marcature. Oltre all'ex Valdivara il Sestri Levante ha ufficializzato anche il giovane fuori quota classe 2002 Mattia Mazzali prelevato dalla formazione Under 17 della Virtus Entella.



G.L.