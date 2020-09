Una vecchia conoscenza di mister Paglia per l'attacco dell'Angelo Baiardo

Nuovo acquisto per l'Angelo Baiardo che in serata ha ufficializzato l'acquisizione dell'attaccante Fortunato Asimi. Il giocatore ritrova così mister Paglia che lo ha allenato nelle ultime due stagioni al Real Fieschi.



In passato lo si ricorda per aver indossato con successo le maglie di Moneglia e Val d'Aveto.