Alassio - Ancora tre rinforzi dal mercato per le "Vespe". L'Alassio F.c. ha infatti tesserato il difensore Gabriele Eretta con un recente passato tra Cairese e Veloce Savona. Per la mediana è fattaper em> centrale di centrocampo in arrivo dall'Albenga, mentre per la corsia esterna d'attacco i gialloneri si sono assicurati l'interessante ex Finale e Imperia Samuele Roda (nella foto, ndr).



G.L.