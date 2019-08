Un ex Savona è il nuovo attaccante dell'Imperia

Imperia - Trova l'attaccante che mancava alla rosa di mister Lupo l'Imperia che si assicura le prestazioni di Giovanni Boggian. La punta, che era aggregata da un paio di settimane al ritiro nero azzurro, arriva dal St. Georgen formazione di Serie D del Trentino Alto Adige, ma in IV Serie Nazionale lo si ricorda anche per l'esperienza con il Savona. Il classe '96 nativo di Monza ha svolto il Settore Giovanile nel Brescia Calcio e ha anche militato nel campionato di serie C con Paganese e Pistoiese. In carriera tra professionisti e Serie D sono 74 le partite disputate con 8 reti messe a segno. Per lui l'esperienza ad Imperia è la prima nel campionato di Eccellenza. Di seguito il comunicato della società del presidente Gramondo.



""L'ASD Imperia comunica l'avvenuto tesseramento dell'attaccante, classe '96, Giovanni Boggian. Tutta la società rivolge un grande benvenuto a Giovanni Boggian."