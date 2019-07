Un ex Alassio per l'Imperia

Imperia - Nuovo colpo di mercato per l'Imperia che ha ufficializzato l'ingaggio dell'esterno offensivo classe '96 Samuele Sassari. Il giocatore arriva da una positiva stagione nelle fila dell'Alassio (nella foto, ndr) con cui ha realizzato ben 13 reti in 25 presenze contribuendo in maniera determinante alla salvezza delle "Vespe" neo promosse. In precedenza lo si ricorda in Serie D con il Vado mettendo a referto altre 25 presenze e sempre in Eccellenza con Finale, Vado e Genova Calcio e in Promozione dove ha vinto il campionato con l'Albissola. Questo il comunicato ufficiale del club imperiese.



""La società ASD Imperia, comunica l'avvenuto tesseramento dell'attaccante esterno, classe '96, Samuele Sassari per la stagione agonistica 2019-20.



La società tutta rivolge un grosso benvenuto a Samuele Sassari"."



G.L.