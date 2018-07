Un esterno per il Finale

Terzo acquisto in vista della nuova stagione per la squadra di mister Andrea Caverzan

Finale Ligure - Terzo acquisto per il Finale del nuovo corso Caverzan che si assicura l'esterno classe '94 Luca Conrieri in arrivo dalla San Stevese. Di seguito il comunicato del club finalese



"L’ASD FBC Finale comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla USD San Stevese le prestazioni del giocatore Luca Conrieri, jolly esterno classe 1994.



Esprimendo tutta la propria soddisfazione per la buona conclusione delle trattative, la società coglie l’occasione per dare il benvenuto al ragazzo e augurargli il meglio da questa sua nuova avventura, nella speranza che possa portare reciproche soddisfazioni.



Un particolare ringraziamento va alla dirigenza biancorossa, col presidente Marco Proto ed il direttore sportivo Denis Settime in testa, per la serietà e lo spirito di collaborazione dimostrati."