Un esterno offensivo alla corte di Maisano

La Cairese si assicura un ex Pietra Ligure che in passato ha trionfato in Promozione con l'Alassio e in Eccellenza con il Finale

Cairo Montenotte - Nuovo rinforzo per il reparto offensivo della Cairese. Nella prossima stagione il neo tecnico Beppe Maisano potrà contare sul talento offensivo del classe '97 Alessio Auteri che i giallo blu prelevano dal Pietra Ligure con cui nello scorso campionato è andato a segno in quattro occasioni. In precedenza l'esterno d'attacco ha militato in Promozione con la Loanesi, segnando 13 reti, e con l'Alassio andando a segno per 5 volte e vincendo il campionato. Da segnalare anche l'esperienza con il Finale in Eccellenza quando nella stagione 2015/2016 vinse il campionato realizzando un gol.



G.L.