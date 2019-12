Alassio - Nuovo rinforzo per le "Vespe" per cercare di ottenere il traguardo della salvezza nel campionato di Eccellenza. L'Alassio puntella infatti il proprio centrocampo con un elemento di grande valore come Mateo Carro Gainza. Il nuovo jolly della mediana di mister Cattardico arriva dal Pietra Ligure dove ha vissuto un inizio di stagione tutto in salita.



Estremamente positiva invece la sua annata lo scorso campionato con la maglia dell'Albenga con cui trovò spesso e volentieri la via della rete risultando uno dei maggiori artefici dell'incredibile salvezza ottenuta dagli ingauni.



Dopo l'attaccante Gerini e il difensore Di Leo si tratta del terzo rinforzo invernale per le "Vespe" del presidente Vincenzi.



L.G.