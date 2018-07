Un centravanti per il Pietra Ligure

Gradito ritorno alla corte di mister Pisano dopo sei mesi dalla separazione. Due anni fa 8 le sue reti

Pietra Ligure - Come ampiamente anticipato torna a vestire la maglia del Pietra Ligure il centravanti classe '89 Giorgio Battuello. Il giocatore nella scorsa stagione, dopo la prima parte alla corte di mister Pisano, si era trasferito a Dicembre alla Sestrese non riuscendo però a trovare la salvezza con la formazione verde stellata. Ora il ritorno al Pietra, formazione con cui due stagioni fa vinse il torneo di Promozione realizzando 8 reti. Di seguito il comunicato ufficiale della società biancoazzurra



"L' A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica di aver tesserato per la stagione 2018-19 l'attaccante Giorgio Battuello. Il centravanti classe 1989 tra le altre ex di Sestrese, Andora, Ceriale e Loanesi è già stato decisivo sulle rive del Maremola 2 stagioni fa contribuendo in modo determinante con le sue 8 reti e grandi prestazioni alla vittoria del campionato di Promozione. Società e staff tecnico sono molto entusiasti di dargli il bentornato e di rivederlo vestire la nostra maglia."