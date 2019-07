Un altro ex Rivarolese per l'Angelo Baiardo

Genova - Dopo Nappello e Oliviero l'Angelo Baiardo ha annunciato oggi un altro importante rinforzo di mercato. Come anticipato nelle scorse settimane arriva a vestire la casacca dei "draghetti" il difensore ex Rivarolese Luca Ungaro (nella foto la sua presentazione, ndr). Il classe '93 è ricordato anche per le esperienze avute con Genova Calcio e Rivasamba nel corso della carriera. Terzo acquisto in arrivo proprio dagli "avvoltoi" per i nero verdi di mister Gianni Baldi che invece salutano Bianchino, ben conosciuto alla Spezia per aver indossato le maglie di Canaletto e Real Valdivara, Digno, Dondero, Guidotti, Tangredi e Venturelli.