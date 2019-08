Albenga - L’A.S.D. Albenga 1928, in vista della stagione calcistica 2019-2020, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Michele Patrone, portiere fuori quota classe 2001, nell’ultima stagione in forza al Pietra Ligure.



Contestualmente arriva anche la cessione di Stiven Taku terzino sinistro che viene ceduto all'Alassio. Per Tiku si ricordano anche le esperienze con Borghetto e in Svizzera.