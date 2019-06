Ufficiale la separazione tra Tabbiani e Genova Calcio

C'è ora attesa per sapere in quale panchina si accaserà l'ex Lavagnese e per scoprire il nome del nuovo allenatore del sodalizio del presidente Vacca.

Genova - E' ufficiale la separazione consensuale tra la Genova Calcio e mister Luca Tabbiani. L'allenatore ex Lavagnese era stato annunciato un paio di settimane fa dai biancorossi del presidente Vacca in sostituzione di mister Balboni, ma un'importante offerta ricevuta da fuori regione da una formazione di Serie D ha fatto convenire le due parti in causa di separarsi. C'è ora attesa per il nome del nuovo allenatore della Genova Calcio e della squadra in cui si accaserà Tabbiani. Di seguito il comunicato del club di Genova.



"La A.S.D. Genova Calcio comunica che Luca Tabbiani non sarà l'allenatore biancorosso per la prossima stagione sportiva.

La decisione e stata presa in sinergia con lo stesso mister, vista l'importante offerta professionale ricevuta.

La A.S.D. Genova Calcio saluta il professionista, l'uomo, ma soprattutto un amico, augurando le migliori fortune professionali ed umane.

In bocca al lupo Luca.

A.S.D. Genova Calcio."



G.L.