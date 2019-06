Ufficiale il colpaccio Gandolfo per il Sestri Levante

Sestri Levante - Lo avevamo già anticipato da tempo, ora arriva la conferma da parte dello stesso Sestri Levante con un comunicato ufficiale. Bomber Giacomo Gandolfo, centravanti prossimo alle 33 primavere, è il nuovo centravanti dei "Corsari". Arriva dal Real Fieschi dove nella stagione di Promozione appena conclusa si è laureato capocannoniere del Girone B con 26 reti all'attivo sfiorando la promozione in Eccellenza ai Play - Off. Cresciuto nelle giovanili della Virtus Entella, passa poi al Casarza Ligure e al Rivasamba, ma esplode definitivamente in Eccellenza al Vallesturla proprio sotto la guida di mister Ruvo Alberto che ritroverà in panchina al "Sivori". Con i neroverdi realizza infatti ben 68 reti in 80 presenze sfiorando la promozione in Serie D ai Play - Off Nazionali di Eccellenza. Poi la scelta lavorativa e il trasferimento all'Alassio dove vince campionati in serie e anche le varie classifiche marcatori con 97 marcature complessive con la maglia giallonera a strisce delle "Vespe". In seguito il suo passaggio al Real Fieschi dove lo scorso Febbraio ha raggiunto la quota di 300 reti tra i dilettanti, poi ampiamente superata nel corso della stagione. Ora è pronto per la nuova avventura ritrovando il "vecchio maestro" Ruvo.