Ufficiale, Le strade di Fanan e del Valdivara 5 Terre si separano

Beverino - Dopo una stagione ricca di record e di vittorie Mirco Fanan ed il Valdivara 5 Terre si separano. Lo ha confermato poco fa la società del Presidente Giovanni Plotegher, che ha diramato un comunicato stampa: " Avremmo voluto non dare questa notizia, ma gli impegni professionali di mister Fanan, lo portano a non poter continuare ad occupare la panchina del V5TERRE. Da parte del Presidente, dello staff, dei giocatori e della società tutta un grande ringraziamento per quanto fatto in questi 2 anni, dapprima da secondo di mister Corrado e poi per questo campionato portato avanti da grande condottiero. Buona fortuna mister per il tuo futuro lavorativo e calcistico, è stato un onore averti nella nostra famiglia".