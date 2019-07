Tris di giovani e un'importante conferma per il Rapallo Rivarolese

Rapallo - Tris di giovani rinforzi per la Rapallo R. 1914 Rivarolese che rende noto di aver ingaggiato con la formula del prestito dal Ligorna, dove vestiva la maglia della Juniores Nazionale, il promettente trequartista classe 2001 Andrea Di Molfetta. Insieme a lui è fatta anche per Matteo Menini classe 2001 ex Albissola e per il centrocampista pari età Dave Marchiotto. Importantissima poi la riconferma, come in precedenza anticipato anche da Calcio Spezzino, del talentuoso regista di centrocampo Arturo Ymeri (nella foto, ndr) con un passato importante in Serie D con Novese, Savona, Casale, Verbania, Lavagnese e Argentina, in Eccellenza all'Imperia e tra i professionisti in Australia con gli Avondale Height e i Werribee City. Prende sempre più forma quindi la formazione di mister Fresia e del D.g. Abbatuccolo.



G.L.