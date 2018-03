Tomatis, presidente dell'Albenga, sminuisce l'accaduto nel pre match di ieri

Intervistato dal collega Tortarolo di Sv Sport il massimo dirigente ingauno getta acqua sul fuoco stigmatizzando il comportamento del proprio tesserato, ma difendendo la vittoria della sua squadra

La Spezia - Immediata è arrivata la replica dell'Albenga sui fatti accaduti nel pre - match di ieri contro la Genova Calcio. Il presidente ingauno Tomatis Andrea, intervistato dal nostro collega di Sv Sport Tortarolo Lorenzo ha voluto subito gettare acqua sul fuoco sull'accaduto.



"Ho parlato con l'allenatore della Genova Calcio Podestà prima della partita. Lo stesso mi ha sminuito l’accaduto davanti ad altri dirigenti e da parte sua non ci sarebbero stati problemi a far venire in panchina il tesserato coinvolto." Il presidente Tomatis poi continua, sempre ai microfoni di Sv Sport, affermando come abbia invece preferito mandare il tesserato in questione in tribuna. "Ho parlato con alcuni giocatori che erano al campo e mi hanno detto che sono “volate” parole da parte del nostro tesserato nei confronti del mister, ma nessun tipo di aggressione fisica." associa ancora il presidente ai microfoni dei colleghi savonesi - "Addirittura mi hanno riferito che un dirigente del Genova Calcio ha detto di essere un poliziotto e di finirla lì. Condizionamenti sulla partita? Direi proprio di no!" Il massimo dirigente poi conclude: "Mi spiace per quanto accaduto. Anche solo le parole dette da un tesserato dell’Albenga Calcio nei confronti di un dirigente avversario mi fanno davvero inc...!”"



Nei prossimi giorni si saprà se l'episodio avrà o meno un seguito, certo in una giornata particolare come quella di ieri per il mondo del calcio di certi episodi, a maggior ragione, non se ne sentiva il bisogno.