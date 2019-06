Tabbiani - Genova Calcio, il matrimonio potrebbe finire prima di iniziare

Genova - Potrebbe finire ancora prima di iniziare il matrimonio tra la Genova Calcio e mister Luca Tabbiani. L'allenatore ex Lavagnese annunciato un paio di settimane fa dal sodalizio del presidente Vacca avrebbe infatti ricevuto un'importante offerta da una squadra militante in Serie D da fuori regione. La Genova Calcio si è quindi riservata nelle prossime ore di poter sciogliere il vincolo che lega l'allenatore ai biancorossi di Genova. Questo il comunicato ufficiale della società del capoluogo ligure:



"La A.S.D. Genova Calcio comunica di aver ricevuto, tramite il proprio Direttore Sportivo, da una importante società di serie D di fuori regione, una richiesta per liberare mister Luca Tabbiani.

Visti i buoni rapporti con mister Luca Tabbiani, e vista l'importanza della offerta ricevuta dal punto di vista professionale, la A.S.D. Genova Calcio si riserva nelle prossime ore di prendere una decisione in merito alla questione, dopo una attenta analisi fra le due società per il bene delle stesse e della carriera professionale di mister Luca Tabbiani."



G.L.