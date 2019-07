Super colpo in difesa per l'Imperia

Imperia - Colpaccio in difesa per l'Imperia che ufficializza in serata l'avvenuto ingaggio del forte centrale difensivo Simone Guarco. Il classe '93 nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Savona in Serie D, formazione di cui era anche il capitano. Importantissima la carriera di Guarco che scende per la prima volta in carriera in Eccellenza in quanto lo si ricorda, sempre in D, Lavagnese, Legnago, Vado, Novese e in Serie C1 e Serie C2 con Barletta, San Marino e Mantova per complessive 172 presenze e 8 reti in carriera. Di seguito il comunicato del club nero azzurro.



"La ASD Imperia comunica il tesseramento del difensore, classe '93, Simone Guarco per la prossima stagione agonistica 2019-20.

Un passato importante che lo ha visto protagonista nel campionato di serie D con le maglie del Savona, Legnano, Lavagnese, Vado e Novese.

Tutta la società rivolge un grande benvenuto a Simone Guarco."



G.L.