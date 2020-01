Super colpo di mercato per l'Albenga

Albenga - Antivigilia della finale di Coppa Italia di Eccellenza contro il Sestri Levante con un gran colpo di mercato messo a segno dall'Albenga.



Gli "ingauni" si assicurano infatti il forte centrocampista Filippo Brondi, classe '94, in regime di svincolo dopo le 14 presenze della scorsa stagione in Serie D con la maglia della Massese con cui non riuscì comunque ad evitare la retrocessione.



In carriera il giocatore ha indossato le casacche di Carrarese in Serie C per tre campionati e mezzo e, sempre in Lega Pro, anche la maglia del Prato. In totale 91 presenze e 2 reti in carriera. Il neo acquisto dell'Albenga scende quindi per la prima volta nel torneo di Eccellenza e si pone come vero e proprio rinforzo di lusso per la squadra di patron Colla. Di seguito il comunicato del club.



“L’A.S.D. Albenga 1928 comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Filippo Maria Brondi, centrocampista classe 1994. Brondi, che in passato ha collezionato oltre 70 presenze ed un gol tra i professionisti con le maglie di Carrarese e Prato, nelle ultime due stagioni ha militato nelle fila della Massese (Serie D). A Filippo va il più caloroso benvenuto da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la società“.