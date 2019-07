Super colpo Panepinto per il Sestri Levante

Non bada a spese il presidente Risaliti per regalare a mister Ruvo una rosa ultra competitiva. Dal Ligorna arriva il forte centrocampista che non era mai sceso in Eccellenza in carriera

Sestri Levante - Colpo incredibile per il Sestri Levante che porta a giocare nel torneo di Eccellenza un giocatore del calibro di Fabio Panepinto. Nell'anno del centenario i "Corsari" vogliono fare di tutto per risalire immediatamente in Serie D e stanno allestendo una supera rosa da mettere a disposizione di mister Ruvo. Panepinto, centrocampista in arrivo dal Ligorna, è la classica ciliegina sulla torta. Il classe '92 può giocare in tutti i ruoli della mediana e nelle ultime sei stagioni si è diviso, sempre in Serie D, tra Chieri e Ligorna disputando 146 partite e realizzando 21 reti. Cresciuto nelle giovanili del Torino ha militato anche in Serie C2 nel Vallee D'Aoste San Christophe con 22 presenze e 1 rete tra i professionisti. Per vestire la maglia del Sestri Levante Panepinto ha quindi accettato di scendere in Eccellenza per la prima volta in carriera.