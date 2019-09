Super botti di mercato per la mediana dell'Albenga

Albenga - Ultimo giorno di mercato e ultimi botti in canna per molte società. A fare notizia in Eccellenza è sicuramente l'ambiziosissima Albenga che si regala due colpacci di grandissimo spessore per tentare la salita in Serie D. E' fatta per i centrocampisti Nicholas Costantini e Simone Zola. Costantini, classe '89, arriva dalla Serie D e più precisamente dal Vado dove era approdato quest'estate dall'Imperia. Carriera di tutto rispetto per il talentuoso regista con il vizio del gol e una dote naturale per i calci piazzati. Tra i professionisti ha militato in Serie C1 con le maglie di Ternana, Lucchese, Foligno e Prato, mentre in Serie D con Imperia, Argentina Arma, Savona e Sanremese per un totale di 185 partite e 46 reti. In Eccellenza, prima dell'Albenga, esperienze ancora con Argentina Arma e Imperia. Zola, fuori quota classe 2000, è cresciuto nel vivaio del Genoa, nella passata stagione ha invece vestito i colori di Pro Piacenza (Serie C) e Savona (Serie D): in biancoblu, inoltre, è stato tra i protagonisti della cavalcata della Juniores Nazionale approdata alle finali nazionali di categoria. In passato, infine, ha militato anche nelle fila della Massese (Serie D).



G.L.