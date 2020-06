Stefano Fresia non è più l'allenatore del Rapallo

La Societa` Ssdrl Rapallo R. 1914 Rivarolese comunica ufficialmente la risoluzione del rapporto con il tecnico Stefano Fresia.



La Societa` ringrazia l’allenatore per questi tre anni insieme (con la societa` Rapallo Rivarolese e con la Rivarolese, precedentemente alla fusione), durante i quali sono stati raggiunti risultati importanti e indimenticabili - tra cui la seconda posizione in Eccellenza e la finale di Coppa Italia d’Eccellenza - conquistati principalmente grazie alla preparazione, alla professionalita` e alla passione del mister.



Stefano Fresia rappresenta una pagina importante della storia recente di questa Societa`, e per questo a lui vanno i nostri piu` sentiti ed emozionati ringraziamenti per gli anni trascorsi fianco a fianco.



Un professionista serio, appassionato e preparato, ma soprattutto una grande persona e un grande amico, a cui auguriamo un futuro roseo e ricco di soddisfazioni - anche piu` importanti di quelle raggiunte insieme alla nostra Societa`.



Il Rapallo Rivarolese ha deciso di prendere questa decisione difficile e sofferta, perche´ pensiamo possa rappresentare la miglior scelta possibile per il futuro sportivo di entrambe le parti in causa - la Societa` e il tecnico stesso.



La Societa` ci tiene a precisare che non si tratta ne´ di una scelta tecnica, ne´ della conseguenza di un campionato al di sotto delle aspettative. In questo momento cosi` difficile, con la crisi determinata dall’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia negli ultimi mesi, il Rapallo Rivarolese si sta muovendo per affrontare al meglio la prossima stagione che, rispetto ad altre, sara` ancora piu` complicata per diversi fattori. Una stagione che la Societa` ha deciso di affrontare, viste le difficolta`, esplorando percorsi diversi e nuove avventure.



Grazie di tutto Stefano, buona fortuna!