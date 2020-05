Si separano le strade della Cairese e di mister Beppe Maisano

Cairo Montenotte - Dopo una sola stagione, per altro neanche terminata per via della pandemia da Covid-19, si interrompe il rapporto professionale che lega la Cairese a mister Giuseppe Maisano. L'ex allenatore della Genova Calcio era giunto in gialloblu quest'estate per sostituire mister Solari a sua volta accasatosi all'Albenga.



E' la stessa Cairese a confermare ufficialmente la separazione consensuale da Maisano e dal suo vice Bruzzone con un comunicato apparso sul sito ufficiale del sodalizio gialloblu. Alla base della separazione certamente non il rendimento sul campo dato che la squadra di Cairo Montenotte occupava la quarta piazza in classifica alle spalle di corazzate come Imperia, Sestri Levante e Albenga, ma l'obbiettivo di ottimizzare e ridurre i costi vista la crisi scaturita anche nel calcio dilettantistico per via dell'emergenza da Coronavirus.



Di seguito riportiamo il comunicato nella sua interezza:



"L’A.S.D. Cairese 1919 comunica, con grande rammarico, di essere costretta ad interrompere il rapporto per la stagione sportiva 2020/2021 con il tecnico Giuseppe Maisano e il suo vice Massimiliano Bruzzone.



Purtroppo la società è stata costretta ad adottare delle misure di contenimenti costi conseguenti alle problematiche economiche relative al Covid-19.



La Cairese ringrazia il mister ma soprattutto l’uomo per il prezioso lavoro svolto in questa difficile stagione, insieme al suo staff tecnico, con umiltà, sacrificio e assoluta professionalità trasmettendo idee, mentalità ed insegnamenti che vanno oltre il semplice aspetto sportivo.



A Maisano e Bruzzone, da parte di tutti noi, va il più grosso in bocca al lupo per il futuro, certi che rimarranno sempre nel cuore di società e tifosi avendo scritto insieme l’ennesima indelebile pagina della gloriosa storia gialloblu."