Sestri Levante, per la porta arriva il figlio d'arte Rollandi

Cambio della guardia in porta per i "Corsari". Parte il toscano Adornato e arriva il giovane spezzino ex Carrarese e Genoa figlio del preparatore dei portieri della Ternana.

Sestri Levante - Cambio della guardia tra i pali del Sestri Levante: per un portiere che va, un altro arriva. Saluta infatti l'estremo difensore goleador, storica una sua rete nei Play - Off di Eccellenza in Toscana con la maglia della Larcianese, e pararigori Davide Adornato. Il classe '91 pisano lascia i "Corsari" dopo due stagioni e mezza con 51 presenze in Serie D e 13 in Eccellenza.



A prenderne il testimone il giovane e promettente Alessio Rollandi, fuori quota classe '99, arriva dalla Carrarese dove ricopriva il ruolo di terzo portiere della Prima Squadra di mister Silvio Baldini. Dotato di un gran fisico, 190 cm. di altezza, è cresciuto nel Settore Giovanile dello Spezia Calcio ha poi proseguito la sua carriera nella Primavera del Genoa con 23 presenze a suo attivo con i "grifoncini". Si tratta di un figlio d'arte, suo padre Maurizio è stato apprezzato portiere professionista vestendo la maglia dello Spezia Calcio e del Monza con 191 presenze tra Serie B e Serie C. Ex preparatore dei portieri degli "Aquilotti", è ora impegnato alla Ternana di mister Gallo.