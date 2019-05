Seconde di Eccellenza, i risultati dopo il primo turno di ritorno

Purtroppo eliminata dalla Tritium la rappresentate della regione Liguria Rivarolese

La Spezia - È andato in archivio il primo round degli spareggi tra le Seconde Classificate di Eccellenza. Accedono al secondo round tredici formazioni, in attesa che il Giudice Sportivo si pronunci sulla mancata disputa di Legnano-Maia Alta Obermais. Nel frattempo si qualificano al secondo e decisivo turno Mestre, Tritium che come visto supera la rappresentate della Liguria Rivarolese, Edmondo Brian, Breno, Valle del Tevere, Pomezia, Poggibonsi, Progresso, Porto S.Elpidio, Canicattì, Biancavilla, Brindisi e Agropoli. Ancora 180 minuti per inseguire un sogno chiamato Serie D con sette posti nella IV Serie Nazionale ancora a disposizione.





RISULTATI - PRIMO TURNO (ritorno)



Pont Donnaz–Mestre 2-2

Tritium-Rivarolese 2-0

Edmondo Brian-Pozzonovo 1-0

Legnano-Maia Alta Obermais (non disputata, sub iudice)

Canelli-Breno 0-1

Valle del Tevere–Fucecchio 1-0

Sorso-Pomezia 1-2

Agazzanese-Poggibonsi 2-1

Progresso-Lama Calcio 2-1

Porto S. Elpidio-Torrese 3-0

Gladiator-Canicattì 1-1

Biancavilla-Reggiomediterrana 2-0

Brindisi-Lavello 2-1

Roseto-Agropoli 1-2