Seconde di Eccellenza, i risultati dopo il primo turno d'andanta

Ecco come sono finite tutte le sfide. Per la Liguria pareggio della Rivarolese con la Tritium, domenica prossima le gare di ritorno. In palio sette posti in Serie D

La Spezia - Sono andate in archivio tutte le gare di andata degli Spareggi tra le Seconde di Eccellenza. Nell’anticipo di sabato il Valle del Tevere ha espugnato il campo del Fucecchio vincendo per 1-0. Negli altri confronti i giochi restano tutti abbastanza aperti. Il solo Mestre ha ottenuto un vantaggio abbastanza ampio, imponendosi in casa con il Pontdonnaz per 4-1. Le squadre torneranno ad affrontarsi il 26 maggio per le gare ritorno del primo turno, mentre il 2 e 9 giugno con le gare del secondo ed ultimo giro, quello decisivo per ottenere il pass per il prossimo campionato di Serie D.





RISULTATI - PRIMO TURNO (ANDATA)



Sanato 18 Maggio



Gruppo F: Fucecchio-Valle del Tevere 0-1



Domenica 19 Maggio



Gruppo A: Mestre-Pontdonnaz 4-1

Gruppo B: Rivarolese-Tritium 0-0

Gruppo C: Pozzonovo-Edmondo Brian 1-1

Gruppo D: Maia Alta Obermais-Legnano 1-2

Gruppo E: Breno-Canelli 2-0

Gruppo G: Pomezia-Sorso 0-1

Gruppo H: Poggibonsi-Agazzanese 1-0

Gruppo I: Lama-Progresso 0-0

Gruppo L: Torrese-Porto S. Elpidio 1-2

Gruppo M: Canicattì-Gladiator 2-1

Gruppo N: Reggiomediterranea-Biancavilla 1-0

Gruppo O: Lavello-Brindisi 2-3

Gruppo P: Agropoli-Roseto 3-2