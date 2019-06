Seconde di Eccellenza, ecco le sette promosse in D

La Spezia - Breno, Tritium, Progresso, Porto S.Elpidio, Mestre, Brindisi e Biancavilla. Sono queste le sette formazioni di Eccellenza che hanno conquistato l’accesso in Serie D al termine dei due turni di spareggio tra le seconde classificate nei rispettivi campionati regionali. Anche nel secondo turno dei playoff nazionali, quasi tutti i confronti sono stati tirati. Solo la doppia sfida tra Canicattì e Biancavilla si è decisa dal dischetto. I rigori hanno premiato la formazione catanese, che per la prima volta nella sua storia potrà prendere parte al massimo campionato della Lega Nazionale Dilettanti. Proprio la Tritium del tecnico Marco Sgrò, ex centrocampista con il vizio del gol dell'Atalanta in Serie A, ottiene il salto in Serie D nonostante la sconfitta interna con l'Edmondo Brian in virtù della vittoria dell'andata per 2 - 0. La squadra lombarda aveva eliminato al I° Turno la compagine ligure della Rivarolese. Per la Tritium Calcio 1908 si tratta della terza promozione consecutiva.





RISULTATI SECONDO TURNO (ritorno)



Breno-Legnano 2-1 (1-1)

Tritium-Edmondo Brian 0-1 (2-0)

Valle del Tevere-Progresso 2-1 (1-3)

Poggibonsi-Porto S.Elpidio 3-1 (0-2)

Mestre-Pomezia 0-0 (1-1)

Agropoli-Brindisi 1-1 (0-1)

Canicattì-Biancavilla 2-3 dir (1-0) (0-1)