Scelto il nuovo allenatore della Cairese

Cairo Montenotte - Non sta a guardare la Cairese che, poche ore dopo l'annuncio da parte dell'Albenga dell'ex tecnico gialloblu Matteo Solari (precedentemente confermato a Cairo Montenotte, ndr) ufficializza il proprio nuovo allenatore. Come da rumors delle ultime ore la scelta è ricaduta su mister Giuseppe Maisano. L'allenatore è ricordato per la lunga militanza presso il sodalizio biancorosso della Genova Calcio, ma in Eccellenza della Liguria ha guidato anche Vado e Sestrese. "La Cairese dà un segnale forte con questa scelta dimostrando ancora una volta di essere una società ambiziosa" – commenta il direttore sportivo Giribone - "Nel giro di 12 ore abbiamo ufficializzato un allenatore importante con un’esperienza che pochi possono vantare nei campionati dilettantistici. È un uomo vero, personalmente posso dire di avere un ottimo rapporto con lui, in questi anni ci siamo sentiti spesso per scambiarci opinioni e pareri. Sono molto contento così come lo sono la società e tutti i ragazzi. A lui un grande in bocca al lupo!." Beppe Maisano potrà contare sulla collaborazione di Giorgio Caviglia, che seguirà la parte atletica e Federico Marini, la preparazione dei portieri.



G.L.